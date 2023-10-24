Шмелева Ефросинья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Наумова Анна Абрамовна
Отец ребёнка: Шмелев Абрам Петрович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Андреева Александра Абрамовна
Отец ребёнка: Шмелев Абрам Петрович
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Шмелев Абрам Петрович
Рождение ребёнка
27.11.1875
Отец ребёнка: Шмелев Абрам Петрович
Рождение ребёнка
20.01.1883
Отец ребёнка: Шмелев Абрам Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шмелев Абрам Петрович
Смерть
Неизвестно