Шмелева Ефросинья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелева Ефросинья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Наумова Анна Абрамовна

Отец ребёнка: Шмелев Абрам Петрович

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Андреева Александра Абрамовна

Отец ребёнка: Шмелев Абрам Петрович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Шмелев Георгий Абрамович

Отец ребёнка: Шмелев Абрам Петрович

Рождение ребёнка
27.11.1875

Сын: Шмелев Николай Абрамович

Отец ребёнка: Шмелев Абрам Петрович

Рождение ребёнка
20.01.1883

Сын: Шмелев Петр Абрамович

Отец ребёнка: Шмелев Абрам Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмелев Иван Абрамович

Отец ребёнка: Шмелев Абрам Петрович

Смерть
Неизвестно
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