Матикайнен (Партанен) Юстина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Партанен) Юстина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1852

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1845

Муж: Матикайнен Иван Иосифович

Рождение ребёнка
26.12.1846

Дочь: Катарина Ивановна

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Иосифович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.03.1849

Дочь: Мейер Анна Ивановна

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Иосифович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1852
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