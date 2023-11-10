Матикайнен (Партанен) Юстина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1845
Рождение ребёнка
26.12.1846
Дочь: Катарина Ивановна
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Иосифович
Рождение ребёнка
04.03.1849
Дочь: Мейер Анна Ивановна
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Иосифович
Смерть
1852