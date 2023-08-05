Мошняга Митева Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1982
Дочь: Митева Шкипецко Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Митев Анатолий Харлампиевич
Рождение ребёнка
12.06.1984
Дочь: Митева Волкова Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Митев Анатолий Харлампиевич
Бракосочетание
Неизвестно