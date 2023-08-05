Мошняга Митева Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мошняга Митева Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1957

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1982

Дочь: Митева Шкипецко Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Митев Анатолий Харлампиевич

Рождение ребёнка
12.06.1984

Дочь: Митева Волкова Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Митев Анатолий Харлампиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митев Анатолий Харлампиевич