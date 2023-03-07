Савлуков Евсей Филимонов
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Савлуков Филимон Ермолаев
Мать: Савлукова Евдокия
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Савлукова Матрона Евсеева
Мать ребёнка: Савлукова Мария Павлова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Савлуков Яков Евсеев
Мать ребёнка: Савлукова Мария Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савлукова Мария Павлова
Смерть
Неизвестно