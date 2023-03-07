Савлуков Евсей Филимонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савлуков Евсей Филимонов

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Савлуков Филимон Ермолаев

Мать: Савлукова Евдокия

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Савлукова Матрона Евсеева

Мать ребёнка: Савлукова Мария Павлова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Савлуков Яков Евсеев

Мать ребёнка: Савлукова Мария Павлова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савлукова Мария Павлова

Смерть
Неизвестно
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