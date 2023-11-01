Яркова (Пинаевская) Мария Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Пинаевская Клавдия
Рождение ребёнка
06.07.1957
Сын: Ярков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Ярков Александр Афанасьевич
Рождение ребёнка
14.02.?
Дочь: Яшунечкина Татьяна Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марышев Валерий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно