Яркова (Пинаевская) Мария Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яркова (Пинаевская) Мария Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Пинаевская Клавдия

Рождение ребёнка
06.07.1957

Сын: Ярков Сергей Александрович

Отец ребёнка: Ярков Александр Афанасьевич

Рождение ребёнка
14.02.?

Дочь: Яшунечкина Татьяна Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марышев Валерий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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