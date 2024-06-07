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Гусев Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Гусев Василий Борисович

Мать: Гусева Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Ирина

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Гусева Ефимия Ивановна

Мать ребёнка: Гусева Ирина

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Гусева Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Гусева Ирина

Рождение ребёнка
1806

Сын: Гусев Матвей Иванович

Мать ребёнка: Гусева Ирина

Рождение ребёнка
1814

Сын: Гусев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Гусева Ирина

Смерть
Неизвестно

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