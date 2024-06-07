Гусев Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Гусев Василий Борисович
Мать: Гусева Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Ирина
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Гусева Ефимия Ивановна
Мать ребёнка: Гусева Ирина
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Гусева Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Гусева Ирина
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Гусева Ирина
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Гусева Ирина
Смерть
Неизвестно