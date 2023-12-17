Гликерия Феоктистовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1860
Дочь: Клюшева Вера Андреевна
Отец ребёнка: Клюшев Андрей Семенович
Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно