Гликерия Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Феоктистовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1860

Дочь: Клюшева Вера Андреевна

Отец ребёнка: Клюшев Андрей Семенович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюшев Андрей Семенович

Смерть
Неизвестно
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