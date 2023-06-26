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Гадальшин Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1963

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1985 г.р.
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Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1963

Отец: Гадальшин Александр

Мать: Вензель Хильда

Рождение ребёнка
09.05.1985

Дочь: Бобкова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Гадальшина Фатыма Минатуловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гадальшина Фатыма Минатуловна