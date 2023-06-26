Гадальшин Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1963
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1963
Отец: Гадальшин Александр
Мать: Вензель Хильда
Рождение ребёнка
09.05.1985
Дочь: Бобкова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Гадальшина Фатыма Минатуловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гадальшина Фатыма Минатуловна