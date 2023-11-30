Пузынин Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения01.02.1909
Дата смерти20.03.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1909
Отец: Пузынин Иван Савельевич
Мать: Пузынина Мавра Архиповна
Рождение ребёнка
16.11.1936
Сын: Пузынин Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Пузынина Наталья Константиновна
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Пузынина Наталья Константиновна
Рождение ребёнка
01.04.1943
Сын: Пузынин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Пузынина Наталья Константиновна
Рождение ребёнка
?.04.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пузынина Наталья Константиновна
Рождение ребёнка
?.04.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пузынина Наталья Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.1974
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Похороны
Неизвестно