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Пузынин Алексей Иванович

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Место рождения

Второпесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

01.02.1909

Дата смерти

20.03.1974

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1909

Отец: Пузынин Иван Савельевич

Мать: Пузынина Мавра Архиповна

Второпесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
16.11.1936

Сын: Пузынин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Пузынина Наталья Константиновна

Второпесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Пузынин Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Пузынина Наталья Константиновна

Второпесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
01.04.1943

Сын: Пузынин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Пузынина Наталья Константиновна

Второпесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
?.04.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пузынина Наталья Константиновна

Второпесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
?.04.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пузынина Наталья Константиновна

Второпесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пузынина Наталья Константиновна

Смерть
20.03.1974
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Похороны
Неизвестно
Второпесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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