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Иммель Наталья

Место рождения

Казахская ССР, Караганда

Дата рождения

22.11.1985

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1985

Отец: Иммель Иван Фларионович

Мать: Иммель Галина Ивановна

Казахская ССР, Караганда
Иммиграция
05.09.1995
Германия
Рождение ребёнка
28.03.2016

Сын: Иммель Александр

Отец ребёнка: Закарлюкин Александр Вячеславович

Германия, г. Даухинген
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закарлюкин Александр Вячеславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим