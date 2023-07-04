Иммель Наталья
Место рожденияКазахская ССР, Караганда
Дата рождения22.11.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1985
Отец: Иммель Иван Фларионович
Мать: Иммель Галина Ивановна
Казахская ССР, Караганда
Иммиграция
05.09.1995
Германия
Рождение ребёнка
28.03.2016
Сын: Иммель Александр
Отец ребёнка: Закарлюкин Александр Вячеславович
Германия, г. Даухинген
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим