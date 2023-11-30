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(Климушкина) Ксения Сергеевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.01.1866

Дата смерти

12.04.1866

Пол

Женский

Отец

Около 1843 г.р.

Мать

Около 1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1866

Отец: Климушкин Сергей Прокопьевич

Мать: Климушкина Прасковья Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
31.01.1866
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Крестный: пригорода Ерыклинска государственный крестьянин Никифор Родионов Крестная старшей: Матрена Герасимовна Крестная младшей: Гликерья Прокопьевна - кто такая, не ясно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
12.04.1866
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: младенческая
Похороны
14.04.1866
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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