(Климушкина) Ксения Сергеевна
Место рождения
Дата рождения28.01.1866
Дата смерти12.04.1866
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1866
Крещение
31.01.1866
Крестный: пригорода Ерыклинска государственный крестьянин Никифор Родионов Крестная старшей: Матрена Герасимовна Крестная младшей: Гликерья Прокопьевна - кто такая, не ясно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.04.1866
Причина смерти: младенческая
Похороны
14.04.1866