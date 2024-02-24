(Артеева) Наиля
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артеев Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Артеева) Светлана Ефимовна
Отец ребёнка: Артеев Ефим Уалентович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артеева (Воронова) Юлия Ефимовна
Отец ребёнка: Артеев Ефим Уалентович