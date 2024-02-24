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(Артеева) Наиля

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1959

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артеев Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Артеева) Светлана Ефимовна

Отец ребёнка: Артеев Ефим Уалентович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артеева (Воронова) Юлия Ефимовна

Отец ребёнка: Артеев Ефим Уалентович

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