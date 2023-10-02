Букина Параскева Никитовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смерти06.03.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1887
оба православные, у обоих первый брак. Жениху - 19
Рождение ребёнка
23.07.1888
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Букин Тимофей Феоктистович
Рождение ребёнка
26.10.1890
Дочь: Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Букин Тимофей Феоктистович
Смерть
06.03.1899
от чахотки