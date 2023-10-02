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Букина Параскева Никитовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

06.03.1899

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1867 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1887

Муж: Букин Тимофей Феоктистович

оба православные, у обоих первый брак. Жениху - 19
Рождение ребёнка
23.07.1888

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Букин Тимофей Феоктистович

Рождение ребёнка
26.10.1890

Дочь: Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Букин Тимофей Феоктистович

Смерть
06.03.1899
от чахотки
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