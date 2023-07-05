Данько Соня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данько Соня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данько Федор

Отец ребёнка: Данько Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данько Павел

Отец ребёнка: Данько Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данько Константин

Отец ребёнка: Данько Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Данько Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данько Степан

Отец ребёнка: Данько Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данько Филипп

Отец ребёнка: Данько Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данько Михаил

Смерть
Неизвестно