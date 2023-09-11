Мавра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Вознюк Сергей
Отец ребёнка: Вознюк Ярема
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вознюк Трохим
Отец ребёнка: Вознюк Ярема
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вознюк Петро
Отец ребёнка: Вознюк Ярема
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганя
Отец ребёнка: Вознюк Ярема
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вознюк Ярема
Смерть
Неизвестно