Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Вознюк Сергей

Отец ребёнка: Вознюк Ярема

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вознюк Трохим

Отец ребёнка: Вознюк Ярема

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вознюк Петро

Отец ребёнка: Вознюк Ярема

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганя

Отец ребёнка: Вознюк Ярема

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вознюк Ярема

Смерть
Неизвестно
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