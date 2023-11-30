Кулшик Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулшик Степан Иванович

Место рождения

Криски

Дата рождения

1762

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Кулшик Иван Степанович

Мать: Кулшик Ирина Романовна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Кулшик Григорий Степанович

Мать ребёнка: Кулшик Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Кулшик Ефросинья Степановна

Мать ребёнка: Кулшик Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулшик Анна Ивановна

Смерть
1807
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