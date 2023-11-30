Кулшик Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смерти1807
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Кулшик Иван Степанович
Мать: Кулшик Ирина Романовна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Кулшик Григорий Степанович
Мать ребёнка: Кулшик Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Кулшик Ефросинья Степановна
Мать ребёнка: Кулшик Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулшик Анна Ивановна
Смерть
1807