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Николай Семёнов
Николай Семёнов
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Место рождения
д.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения
1792
Дата смерти
27.11.1832
Пол
Мужской
Отец
?
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец:
?
Мать:
?
д.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.11.1832
д.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.
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