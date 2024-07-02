Ерегина (Малютина) Евдокия Дмитриевна Около 1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ерегина (Малютина) Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920

Отец: Малютин Дмитрий Сергеевич

Мать: Малютина Мария Тимофеевна

Информация в выписках из ПХК за 1940-1942
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

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