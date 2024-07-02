Ерегина (Малютина) Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920
Информация в выписках из ПХК за 1940-1942
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область