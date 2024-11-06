Волков Иван Андреевич 1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волков Иван Андреевич

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1829

Дата смерти

24.09.1899 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Копцев Волков Репьев Андрей Максимович

Мать: (Наумова) Акулина Наумовна 2 жена Андрея

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова (Зеленкова) Авдотья (Евдокия) Афанасьевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Волков Трофим Иванович

Мать ребёнка: Волкова (Зеленкова) Авдотья (Евдокия) Афанасьевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.10.1854

Сын: Волков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Волкова (Зеленкова) Авдотья (Евдокия) Афанасьевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1862

Сын: Волков Порфирий Иванович

Мать ребёнка: Волкова (Зеленкова) Авдотья (Евдокия) Афанасьевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.11.1864 ст.

Дочь: Денисова (Волкова) Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Волкова (Зеленкова) Авдотья (Евдокия) Афанасьевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
24.09.1899 ст.
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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