Волков Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти24.09.1899 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Волкова (Зеленкова) Авдотья (Евдокия) Афанасьевна
Рождение ребёнка
?.10.1854
Мать ребёнка: Волкова (Зеленкова) Авдотья (Евдокия) Афанасьевна
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Волкова (Зеленкова) Авдотья (Евдокия) Афанасьевна
Рождение ребёнка
07.11.1864 ст.
Дочь: Денисова (Волкова) Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Волкова (Зеленкова) Авдотья (Евдокия) Афанасьевна
Смерть
24.09.1899 ст.