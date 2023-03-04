Петр Филиппович
Место рожденияд.МарьинаАрхангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Соколов Филипп Прокопьевич
Мать: Анна Демидова
д.МарьинаАрхангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Место жительства
1946
Марьино, Архангельская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно