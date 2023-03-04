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Петр Филиппович

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Место рождения

д.МарьинаАрхангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1814 г.р.

Мать

1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Соколов Филипп Прокопьевич

Мать: Анна Демидова

д.МарьинаАрхангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Место жительства
1946
Марьино, Архангельская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно
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