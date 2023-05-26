Цымбал Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цымбал Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Ткачук Александра Семеновна

Мать ребёнка: Цымбал Мария Ивановна

Рождение ребёнка
01.03.1903

Сын: Цымбал Иван Семенович

Мать ребёнка: Цымбал Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цымбал Николай Семенович

Мать ребёнка: Цымбал Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана