Цымбал Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Ткачук Александра Семеновна
Мать ребёнка: Цымбал Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.03.1903
Мать ребёнка: Цымбал Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Цымбал Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана