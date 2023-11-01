Батурин Яков Спиридонов
Место рожденияд. Травникова Агаракская волость Ялуторовский уезд Тобольская губерния
Дата рождения1710
Дата смерти03.04.1790
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Батурин Спиридон
Мать: не указана
д. Травникова Агаракская волость Ялуторовский уезд Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Барышникова Мария Яковлева
Мать ребёнка: не указана
д. Травникова Агаракская волость Ялуторовский уезд Тобольская губерния
Смерть
03.04.1790