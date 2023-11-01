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Батурин Яков Спиридонов

Место рождения

д. Травникова Агаракская волость Ялуторовский уезд Тобольская губерния

Дата рождения

1710

Дата смерти

03.04.1790

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Батурин Спиридон

Мать: не указана

д. Травникова Агаракская волость Ялуторовский уезд Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Барышникова Мария Яковлева

Мать ребёнка: не указана

д. Травникова Агаракская волость Ялуторовский уезд Тобольская губерния
Смерть
03.04.1790
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