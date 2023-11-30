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?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1984

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

1958 г.р.

Жена

1984 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1984

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
07.05.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Место жительства
Неизвестно
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