Шумский Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения05.02.1938
Дата смерти18.02.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1938
Отец: не указан
Мать: Шумская Мария Леонтьевна
Рождение ребёнка
27.06.1962
Сын: Шумский Александр Иванович
Мать ребёнка: Шумская Мария Юрьевна
Рождение ребёнка
04.08.1965
Мать ребёнка: Шумская Мария Юрьевна
Рождение ребёнка
23.03.1968
Дочь: Вересковская Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Шумская Мария Юрьевна
Смерть
18.02.2007