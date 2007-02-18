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Шумский Иван Иванович

Место рождения

Жабинка, Жабинковский район, Брестская область

Дата рождения

05.02.1938

Дата смерти

18.02.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1938

Отец: не указан

Мать: Шумская Мария Леонтьевна

Жабинка, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
27.06.1962

Сын: Шумский Александр Иванович

Мать ребёнка: Шумская Мария Юрьевна

Рождение ребёнка
04.08.1965

Сын: Шумский Юрий Иванович

Мать ребёнка: Шумская Мария Юрьевна

Рождение ребёнка
23.03.1968

Дочь: Вересковская Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Шумская Мария Юрьевна

Смерть
18.02.2007
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