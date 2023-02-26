Ксения Васильева
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.05.1843
Муж: Филипп (Борисов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1859
Сын: Василий Филиппов
Отец ребёнка: Филипп (Борисов)
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно