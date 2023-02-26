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Ксения Васильева

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.05.1843

Муж: Филипп (Борисов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1859

Сын: Василий Филиппов

Отец ребёнка: Филипп (Борисов)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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