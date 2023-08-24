Дмитриева Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1918
Сын: Шошин Иван Федорович
Отец ребёнка: Шошин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Шошин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Шошин Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитриев ?
Смерть
Неизвестно