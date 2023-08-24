Дмитриева Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1918

Сын: Шошин Иван Федорович

Отец ребёнка: Шошин Федор Иванович

Малая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Шошин Николай Федорович

Отец ребёнка: Шошин Федор Иванович

Малая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Шошин Владимир Федорович

Отец ребёнка: Шошин Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кременицкий Алексей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев ?

Смерть
Неизвестно
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