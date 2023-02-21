Зубко (Кравченко) Елисавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубко (Кравченко) Елисавета Николаевна

Зубко (Кравченко) Елисавета Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843 ст.

Дата смерти

После 1897 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865 ст.

Дочь: Пащенко Гликерия Иосифовна

Отец ребёнка: Зубко Иосиф Яковлевич

Рождение ребёнка
28.06.1879 ст.

Сын: Зубко Павел Иосифович

Отец ребёнка: Зубко Иосиф Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубко Лукия Иосифовна

Отец ребёнка: Зубко Иосиф Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубко Иосиф Яковлевич

Смерть
После 1897 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close