Зубко (Кравченко) Елисавета Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843 ст.
Дата смертиПосле 1897 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865 ст.
Дочь: Пащенко Гликерия Иосифовна
Отец ребёнка: Зубко Иосиф Яковлевич
Рождение ребёнка
28.06.1879 ст.
Отец ребёнка: Зубко Иосиф Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубко Лукия Иосифовна
Отец ребёнка: Зубко Иосиф Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1897 ст.