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Поправка Игнатий Григорьевич
Поправка Игнатий Григорьевич
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Древо
Место рождения
Криски
Дата рождения
1808
Дата смерти
1816
Пол
Мужской
Отец
Киселенко (Поправка) Григорий Ефимович
1760 г.р.
Мать
Киселенко (Ступак) Евдокия Семёновна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец:
Киселенко Григорий Ефимович
Мать:
Киселенко Евдокия Семёновна
Криски
Смерть
1816
Криски
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