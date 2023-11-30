Поправка Игнатий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоправка Игнатий Григорьевич

Поправка Игнатий Григорьевич

Место рождения

Криски

Дата рождения

1808

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Киселенко Григорий Ефимович

Мать: Киселенко Евдокия Семёновна

Смерть
1816
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close