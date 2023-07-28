Сединкина (Жилякова) Параскева Поликарпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сединкина (Жилякова) Параскева Поликарпова

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Место рождения

Палецкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Палецкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
11.02.1823

Муж: Сединкин Иван Фомин

Рождение ребёнка
17.06.1826

Дочь: Акилина Иванова

Отец ребёнка: Сединкин Иван Фомин

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.08.1827

Дочь: Васса Иванова

Отец ребёнка: Сединкин Иван Фомин

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.06.1829

Дочь: Феодосия Иоаннова

Отец ребёнка: Сединкин Иван Фомин

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.06.1829

Дочь: Феодосия Иванова

Отец ребёнка: Сединкин Иван Фомин

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.07.1830

Сын: Сединкин Фома Иванов

Отец ребёнка: Сединкин Иван Фомин

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.07.1831

Сын: Сединкин Афанасий Иванов

Отец ребёнка: Сединкин Иван Фомин

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.08.1835

Сын: Сединкин Емельян Иванов

Отец ребёнка: Сединкин Иван Фомин

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно