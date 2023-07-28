Сединкина (Жилякова) Параскева Поликарпова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1823
Муж: Сединкин Иван Фомин
Рождение ребёнка
17.06.1826
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Сединкин Иван Фомин
Рождение ребёнка
14.08.1827
Дочь: Васса Иванова
Отец ребёнка: Сединкин Иван Фомин
Рождение ребёнка
01.06.1829
Дочь: Феодосия Иоаннова
Отец ребёнка: Сединкин Иван Фомин
Рождение ребёнка
01.06.1829
Дочь: Феодосия Иванова
Отец ребёнка: Сединкин Иван Фомин
Рождение ребёнка
05.07.1830
Сын: Сединкин Фома Иванов
Отец ребёнка: Сединкин Иван Фомин
Рождение ребёнка
04.07.1831
Отец ребёнка: Сединкин Иван Фомин
Рождение ребёнка
07.08.1835
Отец ребёнка: Сединкин Иван Фомин
Смерть
Неизвестно