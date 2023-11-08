Тен Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТен Раиса

Тен Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1948

Отец: Тен Илями Павел

Мать: Хан Ольга

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close