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Тен Раиса
Тен Раиса
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.12.1948
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Тен Илями Павел
1924 г.р.
Мать
Хан Ольга
Дети
Не указаны
Добавил:
МТ
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
31.12.1948
Отец:
Тен Илями Павел
Мать:
Хан Ольга
Смерть
Неизвестно
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