Нестеръ Антиповъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеръ Антиповъ

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Место рождения

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1768

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1769 г.р.

Дети

1789 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Антипъ

Мать: не указана

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Ховронья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ховронья

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