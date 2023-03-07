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Нестеръ Антиповъ
Нестеръ Антиповъ
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Место рождения
Карауловка
, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Дата рождения
1768
Пол
Мужской
Отец
Антипъ
Мать
Не указана
Жена
Ховронья
1769 г.р.
Дети
Агафья
1789 г.р.
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец:
Антипъ
Мать: не указана
Карауловка
, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789
Дочь:
Агафья
Мать ребёнка:
Ховронья
Юрюзань
, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Ховронья
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