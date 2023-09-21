Резцова (Бузова) Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1879
Отец: Бузов Николай Тимофеевич
Мать: Бузова Анна Ефимовна
Бракосочетание
10.09.1906 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
помощник заведующего делопроизводством 7го класса главного управления уделов гражданский инженер ка КГ Резцов прав перв 29 лет, дочь дсс девица Любовь Николаевна Бузова прав перв 25 по жениху: ппг Ал... Показать все
Смерть
Неизвестно