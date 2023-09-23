Проскурякова Мария Харлампиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 21.06.1814
Сын: Проскуряков Иван Иванович
Отец ребёнка: Проскуряков Иван Фомич
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Проскуряков Дементий Иванович
Отец ребёнка: Проскуряков Иван Фомич
Рождение ребёнка
23.03.1821
Дочь: Проскурякова Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Проскуряков Иван Фомич
Рождение ребёнка
04.07.1823
Дочь: Проскуракова Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Проскуряков Иван Фомич
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Проскуряков Павел Иванович
Отец ребёнка: Проскуряков Иван Фомич
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Проскурякова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Проскуряков Иван Фомич
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Проскуряков Антон Данилович
Отец ребёнка: Проскуряков Павел Иванович
Антон Данилович - преимный сын Павла Ивановича Проскурякова, незаконнорожденный сын Марии Харлампиевны, "по крестному отцу Данилов".
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно