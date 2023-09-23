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Проскурякова Мария Харлампиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 21.06.1814

Сын: Проскуряков Иван Иванович

Отец ребёнка: Проскуряков Иван Фомич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Проскуряков Дементий Иванович

Отец ребёнка: Проскуряков Иван Фомич

Рождение ребёнка
23.03.1821

Дочь: Проскурякова Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Проскуряков Иван Фомич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.07.1823

Дочь: Проскуракова Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Проскуряков Иван Фомич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Проскуряков Павел Иванович

Отец ребёнка: Проскуряков Иван Фомич

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Проскурякова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Проскуряков Иван Фомич

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Проскуряков Антон Данилович

Отец ребёнка: Проскуряков Павел Иванович

Антон Данилович - преимный сын Павла Ивановича Проскурякова, незаконнорожденный сын Марии Харлампиевны, "по крестному отцу Данилов".
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проскуряков Иван Фомич

Смерть
Неизвестно
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