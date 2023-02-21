Миронов Владимир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронов Владимир Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.19

Дочь: Черная Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Миронова Любовь Павловна

Рождение ребёнка
08.11.19

Дочь: Капранова Марина Владимировна

Мать ребёнка: Миронова Любовь Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова Любовь Павловна

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