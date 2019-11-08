Капранова (Миронова) Марина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капранова (Миронова) Марина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.19

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.19

Отец: Миронов Владимир Павлович

Мать: Миронова Любовь Павловна

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