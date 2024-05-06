Елена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ермолаев) Анисья Иванова
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Радионов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Радионов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: (Ермолаева) Анна Иванова
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Радионов
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Радионов
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Ермолаева) Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Радионов
Рождение ребёнка
1808
Сын: Ермолаев Иван Иванов
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Радионов
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Ермолаева) Анисия Иванова
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Радионов
Смерть
Неизвестно