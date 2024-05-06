Елена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ермолаев) Анисья Иванова

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Радионов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Афанасий Иванов

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Радионов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Иван Радионов

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: (Ермолаева) Анна Иванова

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Радионов

Рождение ребёнка
1799

Сын: Ермолаев Василий Иванов

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Радионов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Ермолаева) Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Радионов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1808

Сын: Ермолаев Иван Иванов

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Радионов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Ермолаева) Анисия Иванова

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Радионов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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