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Ксения Антипова

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Место рождения

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.01.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1837

Отец: Антипий Киреев

Мать: Домникия Петрова

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1859

Сын: Фёдор (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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