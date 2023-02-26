Ксения Антипова
Место рожденияд.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.01.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1837
Отец: Антипий Киреев
Мать: Домникия Петрова
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1859
Сын: Фёдор (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно