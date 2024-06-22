Мирошина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1926
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мирошина) Мария Петровна
Отец ребёнка: Мирошин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мирошина) Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Мирошин Петр
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Мирошин Петр
Кировская обл., Советский р-н, Лесниковский с/с
Рождение ребёнка
31.12.1925
Дочь: Корзюк (Мирошина) Полина Петровна
Отец ребёнка: Мирошин Петр
Смерть
1926