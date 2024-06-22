Мирошина ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мирошина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1926

Пол

Женский

Добавил:

АУ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мирошина) Мария Петровна

Отец ребёнка: Мирошин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мирошина) Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Мирошин Петр

Рождение ребёнка
1909

Сын: Мирошин Николай Петрович

Отец ребёнка: Мирошин Петр

Кировская обл., Советский р-н, Лесниковский с/с
Рождение ребёнка
31.12.1925

Дочь: Корзюк (Мирошина) Полина Петровна

Отец ребёнка: Мирошин Петр

Смерть
1926

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