Клепиков Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепиков Геннадий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клепиков Сергей

Мать ребёнка: (Дурова) Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Дурова) Зинаида

Рождение ребёнка
1955

Сын: Клепиков Анатолий

Мать ребёнка: (Дурова) Зинаида

Смерть
Неизвестно

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