Клепиков Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клепиков Сергей
Мать ребёнка: (Дурова) Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Дурова) Зинаида
Рождение ребёнка
1955
Сын: Клепиков Анатолий
Мать ребёнка: (Дурова) Зинаида
Смерть
Неизвестно