Титова (Ярмош) Татьяна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения06.10.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1981
Дочь: Титова Кращенко Ирина
Отец ребёнка: Титов Николай Егорович
Рождение ребёнка
02.11.1983
Сын: Титов Владимир
Отец ребёнка: Титов Николай Егорович
Тюменцево, Тюменцевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно