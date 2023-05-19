(Корнилова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Корнилов Василий Ефимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1960
Сын: Корнилов Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно