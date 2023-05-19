(Корнилова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Корнилова) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1960 г.р.

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Корнилов Василий Ефимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1960

Сын: Корнилов Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно