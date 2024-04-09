Елисеева Матрона Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева Матрона Денисовна

Место рождения

Спасское, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1821

Дата смерти

29.03.1856

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Денис Федорович

Мать: Мавра Максимовна

Спасское, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.03.1843 ст.

Дочь: Кондоурова Дария Филипповна

Отец ребёнка: Елисеев Филипп Яковлевич

Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Елисеева Акилина Филипповна

Отец ребёнка: Елисеев Филипп Яковлевич

Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Жилина Дробышева Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Елисеев Филипп Яковлевич

Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.08.1850 ст.

Дочь: Елисеева Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Елисеев Филипп Яковлевич

Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Иванькова Прасковья Филипповна

Отец ребёнка: Елисеев Филипп Яковлевич

Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев Филипп Яковлевич

Смерть
29.03.1856
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