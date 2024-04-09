Елисеева Матрона Денисовна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти29.03.1856
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Денис Федорович
Мать: Мавра Максимовна
Рождение ребёнка
13.03.1843 ст.
Дочь: Кондоурова Дария Филипповна
Отец ребёнка: Елисеев Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Елисеева Акилина Филипповна
Отец ребёнка: Елисеев Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Жилина Дробышева Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Елисеев Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
01.08.1850 ст.
Дочь: Елисеева Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Елисеев Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Иванькова Прасковья Филипповна
Отец ребёнка: Елисеев Филипп Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.03.1856