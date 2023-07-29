Ложкина Анисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ложкина Анисия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1807 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Ложкин Семен Ильич

Отец ребёнка: Ложкин Илья Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Ложкин Федор Ильич

Отец ребёнка: Ложкин Илья Алексеевич

Рождение ребёнка
Около ?.02.1835

Сын: Ложкин Николай Ильич

Отец ребёнка: Ложкин Илья Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ложкин Илья Алексеевич

Смерть
Неизвестно