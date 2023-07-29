Ложкина Анисия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Ложкин Семен Ильич
Отец ребёнка: Ложкин Илья Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Ложкин Федор Ильич
Отец ребёнка: Ложкин Илья Алексеевич
Рождение ребёнка
Около ?.02.1835
Сын: Ложкин Николай Ильич
Отец ребёнка: Ложкин Илья Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно