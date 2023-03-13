Варганова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варганова Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Обрамъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Попкова Татьяна

Отец ребёнка: Варгановъ Василей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Варгановъ Василей

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ляпкина Аксинья

Отец ребёнка: Варгановъ Василей

Рождение ребёнка
1781

Сын: Варгановъ Филипъ

Отец ребёнка: Варгановъ Василей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варгановъ Василей

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