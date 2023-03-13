Варганова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Обрамъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Попкова Татьяна
Отец ребёнка: Варгановъ Василей
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Варгановъ Василей
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ляпкина Аксинья
Отец ребёнка: Варгановъ Василей
Рождение ребёнка
1781
Сын: Варгановъ Филипъ
Отец ребёнка: Варгановъ Василей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Варгановъ Василей