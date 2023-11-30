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Фокин Антон Валерьевич

Место рождения

Ногинск, Богородский, Московская область

Дата рождения

27.05.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.08.199

Жена: Фокина Елена Валерьевна

Рождение
27.05.1972

Отец: Фокин Валерий Серафимович

Мать: Фокина Татьяна Григорьевна

Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
16.02.1995

Дочь: Фокина Арина Антоновна

Мать ребёнка: Фокина Елена Валерьевна

Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
10.06.2000

Дочь: Фокина Полина Антоновна

Мать ребёнка: Фокина Елена Валерьевна

Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
26.08.2002

Сын: Фокин Савелий Антонович

Мать ребёнка: Фокина Елена Валерьевна

Ногинск, Богородский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Ногинск, Богородский, Московская область
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