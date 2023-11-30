Фокин Антон Валерьевич
Место рождения
Дата рождения27.05.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.08.199
Жена: Фокина Елена Валерьевна
Рождение
27.05.1972
Рождение ребёнка
16.02.1995
Дочь: Фокина Арина Антоновна
Мать ребёнка: Фокина Елена Валерьевна
Рождение ребёнка
10.06.2000
Дочь: Фокина Полина Антоновна
Мать ребёнка: Фокина Елена Валерьевна
Рождение ребёнка
26.08.2002
Мать ребёнка: Фокина Елена Валерьевна
Место жительства
Неизвестно