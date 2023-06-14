Катышева Гликерия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катышева Гликерия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1852

Дочь: Катышева Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Катышев Василий Степанович

Рождение ребёнка
13.06.1854

Дочь: Катышева Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Катышев Василий Степанович

Рождение ребёнка
08.03.1857

Дочь: Катышева Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Катышев Василий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катышев Василий Степанович

Смерть
Неизвестно