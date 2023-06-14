Катышева Гликерия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1852
Дочь: Катышева Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Катышев Василий Степанович
Рождение ребёнка
13.06.1854
Дочь: Катышева Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Катышев Василий Степанович
Рождение ребёнка
08.03.1857
Дочь: Катышева Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Катышев Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно