Чумакова Ольга Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Чумаков Яков
Отец ребёнка: Чумаков Константин Николаевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Чумаков Николай
Отец ребёнка: Чумаков Константин Николаевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Чумаков Константин Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1935