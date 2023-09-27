Чумакова Ольга Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумакова Ольга Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Чумаков Яков

Отец ребёнка: Чумаков Константин Николаевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Чумаков Николай

Отец ребёнка: Чумаков Константин Николаевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Чумаков Константин Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумаков Константин Николаевич

Смерть
1935
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