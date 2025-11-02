Фон Мунте Де Моргенштерн Александра
женский, родилась 24.09.1904, город Чикаго, Иллинойс, США
умерла 12.03.1991, Осло
МатьЗундт Ингрид07.06.1879 г.р.
ОтецФон Мунте Де Моргенштерн Кристиан Фредрик Якоб09.04.1880 г.р.
Супруги
Монрад Тигве Булль1906 г.р.
Йовер Эрнст10.10.1895 г.р.
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Рождение
24.09.1904
город Чикаго, Иллинойс, США
Бракосочетание
26.08.1933
Муж: Монрад Тигве Булль
Бракосочетание
19.06.1943
Муж: Йовер Эрнст
Смерть
12.03.1991