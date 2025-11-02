Фон Мунте Де Моргенштерн Александра 24.09.1904 — найти родственников по фамилии на Familio

Фон Мунте Де Моргенштерн Александра

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 24.09.1904, город Чикаго, Иллинойс, США

умерла 12.03.1991, Осло

Мать
Зундт Ингрид07.06.1879 г.р.
Отец
Фон Мунте Де Моргенштерн Кристиан Фредрик Якоб09.04.1880 г.р.
Супруги
Монрад Тигве Булль1906 г.р.
Йовер Эрнст10.10.1895 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1904

Отец: Фон Мунте Де Моргенштерн Кристиан Фредрик Якоб

Мать: Зундт Ингрид

город Чикаго, Иллинойс, США

Бракосочетание
26.08.1933

Муж: Монрад Тигве Булль

Бракосочетание
19.06.1943

Муж: Йовер Эрнст

Смерть
12.03.1991

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