Гвоздева (Ефимова) Марфа Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гвоздева (Ефимова) Марфа Данилова

Место рождения

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1879 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
20.01.1899

Муж: Гвоздев Филип

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
16.09.1901

Сын: Гвоздев Никита

Отец ребёнка: Гвоздев Филип

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.01.1904

Сын: Гвоздев Павел

Отец ребёнка: Гвоздев Филип

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.09.1905

Дочь: Харитина

Отец ребёнка: Гвоздев Филип

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Гвоздев Филип

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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