Гвоздева (Ефимова) Марфа Данилова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1899
Муж: Гвоздев Филип
Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
16.09.1901
Сын: Гвоздев Никита
Отец ребёнка: Гвоздев Филип
Рождение ребёнка
12.01.1904
Сын: Гвоздев Павел
Отец ребёнка: Гвоздев Филип
Рождение ребёнка
27.09.1905
Дочь: Харитина
Отец ребёнка: Гвоздев Филип
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Гвоздев Филип
Смерть
Неизвестно