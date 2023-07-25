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(Клещнина) Анна Васильевна
(Клещнина) Анна Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1861
Дата смерти
1862
Пол
Женский
Отец
Клещнин Василий Алексеевич
Мать
Клещнина (Лапцова) Евдокия Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец:
Клещнин Василий Алексеевич
Мать:
Клещнина Евдокия Ивановна
Смерть
1862
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