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(Клещнина) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

1862

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Клещнин Василий Алексеевич

Мать: Клещнина Евдокия Ивановна

Смерть
1862